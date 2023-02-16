شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التحضيرات النهائية قبل انطلاق مهرجان برلين في دروته الـ 73.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت إدارة مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73 من التحضيرات النهائية استعدادا لحفل الافتتاح الذى سيقام اليوم الخميس ويسمتر حتى 26 فبراير الجارى، وكشف القائمين على المهرجان عن بعض من النجوم العالمين.



التحضيرات النهائية قبل انطلاق مهرجان برلين



التحضيرات النهائية قبل انطلاق مهرجان برلين



التحضيرات النهائية قبل انطلاق مهرجان برلين



التحضيرات النهائية قبل انطلاق مهرجان برلين



التحضيرات النهائية قبل انطلاق مهرجان برلين



التحضيرات النهائية قبل انطلاق مهرجان برلين

ومن بين الضيوف الحاصل على جائزة الدب الذهبي الفخرية لهذا العام المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، ورئيسة لجنة التحكيم كريستين ستيوارت، وآن هاثاواي، وبيتر دينكلاج، وأنيس ديموستييه، وجون مالكوفيتش، وشون بن، وبونو، وكيت بلانشيت، وفرانز روجوفسكي، وهيلين ميرين، وفان بينجبينج، وويليم دافو، ساندرا هولر، بولا بير، فيكي كريبس، سيدني سويني، فيليكس لوبريخت، بوريس بيكر، وغيرها من الأسماء التي من المقرر الكشف عنها قبل ساعات من المهرجان.

كما تشارك خمس أفلام عربية ضمن قسمي البانوراما وعروض المنتدى الموسع، في الدورة الـ 73 لـ مهرجان برلين السينمائى الدولى

ويضم قسم عروض المنتدى الموسع ثلاثة أفلام وهي، الفيلم السوري وادي الخرسانة للمخرج أنطوان بورجيه و تدور أحداثه حول عائلة سورية هاجرت الى كندا وتحاول التأقلم من جديد مع مجتمع جديد وواقع مختلف.

أما الفيلم الثاني فهو الرفيق القائد كم جميل أن أراك للمخرج اللبناني وليد رعد ويتحدث الفيلم عن شلالات لبنان التي تمت تسميتها عدة مرات من قبل الميليشيات خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

والفيلم الثالث هوعلى هذا الشاطئ، للمخرجة المصرية “ياسمينة متولي”.

أما بالنسبة لقسم البانوراما فيشارك الفيلم الوثائقي تحت سماء دمشق من إخرج هبة خالد و طلال ديركي وعلي وجيه، والفيلم اليمني المرهقون للمخرج عمرو جمال وتستند أحداثه الى قصة واقعية حول زوجين فقدا وظائفهما جراء الأزمة الإقتصادية.