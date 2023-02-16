شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "بالطو" يتصدر ترند جوجل بعد عرض الحلقتين 3 و 4 على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل بالطو محركات البحث في موقع جوجل "ترند" بعد عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من العمل على منصة Watch it أمس الأربعاء، حيث يعرض العمل حصرياً على المنصة بواقع حلقتين في الأسبوع، ويعد "بالطو" أحدث أعمال watch it الأصلية ومكون من 10 حلقات ويحقق نجاحات لافتة منذ انطلاق عرضه.

بالطو مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، ومن بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، سلوى خطاب و إخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض و ما يحدث بدور الرعاية الصحية

بالطو تدور أحداثه في إطار كوميدي، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرية ريفيه بمحافظة كفر الشيح، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد وفاة المدير الرئيسي، ليمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وحظى مسلسل "بالطو" باشادات كبيرة من الجمهور والعاملين في الوسط الفني وكان آبرزهم المخرج عمرو سلامة التي كتب على صفحته بموقع فيس بوك:"مبسوط جدا جدا بمسلسل بالطو مبسوط أولا إن في مسلسل شبه ده تم إنتاجه مبسوط إن منصة Watch it اختياراتها زي (تحقيق) و(ريفو) و(بالطو) بتقول إن في أدمغة ذكية بتختار جوا المنصة وبتفكر صح مبسوط إن بيعة المسلسل للمنصة مش قائمة على مين النجوم، وإن بطل المسلسل مش نجم صف أول أو ثاني ولو إني من زمان ميقن ومتوقعله قريب إنه هيكون نجم مهم".

وتابع:"مبسوط بالأدوار الثانية جدا ومبسوط إنه مستوحى من كتاب مبسوط بالكتابة السلسة مبسوط من الإخراج الذكي مبسوط بالمونتاج الرشيق. مبسوط إن بقى في تنوع، في جيل فنانين وفنيين جديد بيظهر أتمنى الناس تقبل على المسلسل وبتمنى من كل قلبي منصة Watch it تكبر وتقدر في يوم تنافس وسط ظروف منافسة مش في صالحها خالص مبروك".