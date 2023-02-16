شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غضب هوليود.. ويل سميث يحضر لـ I Am Legend 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم التأكيد عن تحضير الجزء الثاني من فيلم I Am Legend ، بطولة النجم العالمي ويل سميث وسيشاركه الممثل العالمي مايكل بي جوردان، فحسب ما نشر موقع الديلي ميل كشف المنتج أكيفا جولدسمان ، 60 عامًا ، أن العمل قد بدأ في الجزء الثاني لفيلم الخيال العلمي لعام 2007، وسيعود ويل إلى دوره كروبرت نيفيل ، والذي يعمل على علاج لكارثة الزومبي في نيويورك.



مايكل بي جوردان



ويل سميث

ويأتي ذلك بعد رد رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصورة حول صفعة ويل سميث لكريس روك اثناء حفل جوائز الأوسكار العام الماضي.

وألقت رئيسة أكاديمية الصور المتحركة، جانيت يانج، خطابا خلال حفل غداء الأوسكار، الذى أقيم الاثنين الماضي ، وتحدثت عن صفعة الأوسكار بين ويل سميث وكريس روك، التى شوهدت فى حفل توزيع الجوائز العام الماضى.

وخلال مأدبة غداء المرشحين لجوائز الأوسكار لم تضطر يانج، 66 عامًا، إلى وصف الأمر أو ذكر أسماء ويل سميث أو كريس روك، فى القاعة المليئة بالمرشحين للجوائز لمعرفة ما كانت تتحدث عنه عندما أعربت عن ندمها، وقالت "يانج" أمام حشد ضم توم كروز وأنجيلا باسيت وكيت بلانشيت وستيفن سبيلبرج، خلال ملاحظاتها الافتتاحية: "أنا متأكدة من أنكم جميعًا تتذكرون أننا شهدنا حدثًا غير مسبوق فى حفل توزيع جوائز الأوسكار".

وأضافت: "ما حدث على خشبة المسرح كان غير مقبول على الإطلاق وكان رد منظمتنا غير كافٍ".

صفعة ويل سميث لكريس روك فى حفل الأوسكار

ولم تفعل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الكثير ردًا على ويل سميث، 54 عامًا، الذى اقتحم المسرح وصفع روك، 58 عامًا، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضى أو فى أعقاب ذلك مباشرة، حيث مر ما يقرب من أسبوعين قبل أن يصوت مجلس حكامها على منع سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار وجميع فعاليات الأكاديمية الأخرى لمدة 10 سنوات، وكان سميث قد استقال بالفعل بشكل استباقى كعضو فى الأكاديمية.

وقالت يانج: "لقد تعلمنا من هذا أن الأكاديمية يجب أن تكون شفافة تمامًا وخاضعة للمساءلة فى أفعالنا، ولا سيما فى أوقات الأزمات، يجب أن تتصرف بسرعة وتعاطفًا وحسمًا مع أنفسنا ومن أجل صناعتنا.. يجب ولا يمكنك أن تتوقع ما لا يقل عن ذلك".

وقطعت كلمة يانج - التى لم تكن رئيسًا فى ذلك الوقت - بموجة من التصفيق ولم تخض فى مزيد من التفاصيل، وانتقل إلى مواضيع أكثر سعادة، ولقد قوبلت بالتصفيق عندما تم إخبار المرشحين أن الحفل سيعرض مباشرة فى 12 مارس على قناة ABC.