شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يبدأ تصوير فيلمه الجديد " أبو نسب " بداية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم محمد إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد " أبو نسب " بدايه شهر مارس المقبل حسبما صرح إمام لـ " الخليج 365 " ،وهوالعمل الذى يجمع محمد إمام بشقيقه المخرج رامى إمام بعد غياب سنوات، حيث قدما سوياً فيلم "حسن ومرقس" عام 2008، وكان العمل بطولة النجم الكبيرعادل إمام وعمر الشريف، والذى ظهر من خلاله محمد إمام للجمهور، وكان بمثابة انطلاقته القوية في عالم الفن .

فيلم "أبو نسب" يكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار، ويخرجه رامى إمام، وإنتاج أحمد الجناينى، ومن المقرر أن ينطلق التصوير أواخر شهر نوفمبرالجارى، خاصة أن الشركة المنتجة تعمل حالياً على التعاقد مع الممثلين، بالإضافة إلى اختيارالبطلة النسائية أمام بطل العمل محمد إمام، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن محمد إمام حقق إيرادات غير مسبوقة بفيلمه الأخير "عمهم"، والذى مازال يعرض في دور العرض السينمائى، حيث حقق 56 مليون جنيه، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كلا من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى