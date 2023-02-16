شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن.. مفاجآت بالجملة في تشكيل التعاون المتوقع أمام النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، إلى قمة التعاون والنصر المقرر أن تقام مساء الغد الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

توقيت مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات دوري روشن في نسخته الجارية بالشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل التعاون المتوقع لمواجهة النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ويتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة، وعلى وجه الخصوص مرتقبي لقاء النصر والتعاون عن تشكيل الأخير المتوقع أمام العالمي، والذي يأتي كالتالي..

حراسة المرمى: مايلسون.

في الدفاع: طارق عبدالله، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد.

الوسط: أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو سيلفا، سميحان النابت.

الشق الهجومي: فهد الرشيدي، لياندر تاومبا.

موقف النصر والتعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي

يقع النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 37 نقطة، بينما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 29 نقطة فقط لا غير.