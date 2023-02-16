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القاهرة - سامية سيد - أقام مركز الثقافة السينمائية التابع لـ المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، حفل تكريم لاسم المخرج الراحل بشارة شكري .

شارك بالحفل المونتيرة منار حسني والمخرج فخر الدين نجيدة ووالدة الراحل ومهندسة الديكور رشا فارس ومدير الانتاج محمد حمدي وتلاميذ وزملاء الراحل وعدد من السينمائيين والمثقفين.

وخلال الحفل تم عرض فيلم "ورقة شجر" إنتاج المركز القومي للسينما وفيلم" سكينة" من أعمال المخرج الراحل، وبدأ اللقاء بكلمة للمونتيرة منار حسني تحدثت فيها عن موهبة الراحل وفنه الذي يحمل نظرة فلسفية للمجتمع، وذلك من خلال رحلته الفنية القصيرة.



القومي للسينما يمنح درع التميز للمخرج الراحل بشارة شكري



القومي للسينما يمنح درع التميز للمخرج الراحل بشارة شكري



القومي للسينما يمنح درع التميز للمخرج الراحل بشارة شكري



القومي للسينما يمنح درع التميز للمخرج الراحل بشارة شكري



القومي للسينما يمنح درع التميز للمخرج الراحل بشارة شكري



القومي للسينما يمنح درع التميز للمخرج الراحل بشارة شكري



القومي للسينما يمنح درع التميز للمخرج الراحل بشارة شكري



القومي للسينما يمنح درع التميز للمخرج الراحل بشارة شكري

كما تحدث أيضا المخرج فخر الدين نجيدة عن علاقته بالراحل وكيف شاركه مسيرة حياته منذ أن كانا زملاء بمعهد السينما ووصفه بأنه الفنان الواعد الذي بدأ مسيرته ولم يكملها، كما تحدث أيضا كل من مهندسة الديكور رشا فارس ومدير الانتاج محمد حمدي عن العلاقة التي كانت تربطهم بالراحل من خلال عملهم معه بفيلمه ورقة شجر.

ومن جانبها منحت المونتيرة منار حسني درع التميز للمخرج الراحل وتسلمته والدته السيدة نينت ويصا والتي أعربت بدورها عن شكرها الكبير للمركز القومي للسينما ودعم فيلم "ورقة شجر" للنور الذي حصد العديد من الجوائز الدولية وهو الفيلم الوحيد من إنتاج المركز الذي حصل علي هذا القدر من الجوائز الدولية.

كما وجهت نينت ويصا والدة الراحل الشكر للمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما لرعايتها للحفل وظهوره بهذا الشكل اللائق .

جدير بالذكر أن الحفل تحت إشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.