الموت يفجع الفنان حكيم

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 02:46 مساءً - أعلن الفنان حكيم مساء أمس الأربعاء وفاة شقيقه الأكبر حسن عبد الصمد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

تضمن المنشور صورة للفقيد، كتب حكيم في تعليقه عليها ناعيا شقيقه: “إنا لله وإنا اليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبد الصمد” .

تابع كاشفا عن موعد العزاء: “غفر الله له وأسكنه فسيح جناته .. والعزاء يوم ١٨ فبراير مسجد الشرطة الشيخ زايد، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم” .