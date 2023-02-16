محمد فؤاد بخسارة وزن كبيرة في أحدث ظهور له ويكشف عن السبب

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 02:46 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان محمد فؤاد، والتي ظهر بها بنحافة وخسارة وزن ملحوظة عما كان عليه في الفترة الماضية .

كشف محمد فؤاد في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر عن سبب خسارته للوزن، مشيرا إلى أنه أجرى عملية تكميم معدة .

فقال: “عملت عملية تكميم طبعا، الناس كلها بتخبي مش عارف ليه هي مش خيانة عظمي .. الناس عشان صحتها لازم تعمل كده وبنصح أي حد بيعاني لازم يعمل ده” .

تابع: “أنا لغاية دلوقتي مشوفتش العيش، وماشي زي الكلب الـ “لولو” بالملي يعني، بس بأمانة الواحد تمام والحمد لله مفيش معاناة” .

وأعرب الفنان محمد فؤاد عن سعادته بنجاح حفله الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت، مشيدا بالجمهور اللبناني مقدما تحياته وشكره له .

وعلق على ذلك قائلا: “الجمهور اللبناني بيعشق حاجة اسمها مصر، أنا ما شفت كرم بالشكل ده، ناس ودودين وطيبين ومش بيسيبوك كإنك عند قرايبك أو رحت البلد عندك .. أنا بحبهم جدا وماشي وأنا مبسوط من أهلي وجمهوري الجميل في لبنان” .