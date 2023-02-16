كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 02:46 مساءً - كشف الممثل الشاب طه دسوقي عن تفاصيل مكالمة جمعته بالفنان أحمد حلمي مؤخرا، حيث أشاد الأخير بنجاحه في مسلسل “موضوع عائلي” .
قال طه دسوقي في لقاء لبرنامج “The Insider بالعربي”: “حصل بينا مكالمة تليفون وبشكره جدا .. قالي انت بتفكرني بيا وأنا صغير، فدي حاجة بالنسبالي خلتني اتنطط في المكان” .
تابع: “بشكره على المكالمة دي وبعبرله عن حبي ليه .. تشبيه الناس ليا بحد، بشكرهم جدا ويارب أبقى أد ثقتهم دي وأد المسؤلية اللي بيحطوها عليا” .
أضاف متحدثا عن أحمد حلمي وتشبيه الجمهور له به: “من الناس اللي بتفرج عليها من زمان أوي وبحب طريقة كوميدياتهم جدا، تشبيهي بيه حاجة تشرفني جدا وحاجة في نفس الوقت أنا بخاف منها” .
واصل طه دسوقي: “مسؤلية كبيرة جدا ان انت تتقارن بحد لإن هي مقارنة ظالمة جدا، وتتحط عند الناس في مكانة حد بالخبرة والتلقائية والجمال والموهبة دي، دي مسؤلية كبيرة” .
وعن مشاركته في مسلسل موضوع عائلي أكد “دسوقي” على أن هذا المسلسل يعد محطة هامة في حياته ومسيرته، والتي حصل من خلالها على المساحة التي كشفت عن موهبته .
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل مصري شاب عن أحمد حلمي: “قالي بتفكرني بيا وأنا صغير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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