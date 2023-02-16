ممثل مصري شاب عن أحمد حلمي: “قالي بتفكرني بيا وأنا صغير”

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 02:46 مساءً - كشف الممثل الشاب طه دسوقي عن تفاصيل مكالمة جمعته بالفنان أحمد حلمي مؤخرا، حيث أشاد الأخير بنجاحه في مسلسل “موضوع عائلي” .

قال طه دسوقي في لقاء لبرنامج “The Insider بالعربي”: “حصل بينا مكالمة تليفون وبشكره جدا .. قالي انت بتفكرني بيا وأنا صغير، فدي حاجة بالنسبالي خلتني اتنطط في المكان” .

تابع: “بشكره على المكالمة دي وبعبرله عن حبي ليه .. تشبيه الناس ليا بحد، بشكرهم جدا ويارب أبقى أد ثقتهم دي وأد المسؤلية اللي بيحطوها عليا” .

أضاف متحدثا عن أحمد حلمي وتشبيه الجمهور له به: “من الناس اللي بتفرج عليها من زمان أوي وبحب طريقة كوميدياتهم جدا، تشبيهي بيه حاجة تشرفني جدا وحاجة في نفس الوقت أنا بخاف منها” .

واصل طه دسوقي: “مسؤلية كبيرة جدا ان انت تتقارن بحد لإن هي مقارنة ظالمة جدا، وتتحط عند الناس في مكانة حد بالخبرة والتلقائية والجمال والموهبة دي، دي مسؤلية كبيرة” .

وعن مشاركته في مسلسل موضوع عائلي أكد “دسوقي” على أن هذا المسلسل يعد محطة هامة في حياته ومسيرته، والتي حصل من خلالها على المساحة التي كشفت عن موهبته .