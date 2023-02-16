الفنانة الوحيدة التي ضربها محمد سعد وأفقدها السمع!! لن تصدّق من هي ولهذا السبب اتهمته بسرقة 2000 جنيه!!

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 02:46 مساءً - فاجأت الممثلة المعتزلة عبير الشرقاوي أصدقاءها ومتابعيها بحكاية يعود تاريخها إلى عام 1998، جمعتها بالفنان محمد سعد.

عبر حسابها على موقع “فيسبوك“، حكت عبير عن واقعة حدثت مع سعد خلال مشاركته في مسرحية “قصة الحي الغربي” التي عرضت على المسرح قبل 21 عاما.

وتحت عنوان “ذكرياتي الموجعة مع محمد سعد”، قالت عبير إن والدها أحضر محمد سعد ووقتها لم يكن معروفا، وأعطاه دورا في المسرحية لمدة دقيقتين.

منشور عبير الشرقاوي عبر فيسبوك

تابعت حكايتها قائلة، إن سعد أدرك طيبة قلبها الزائدة وذهب وبكى لها وحكى أن والده ووالدته توفيا قبل أسبوع وأن عليهما دين بمبلغ 2000 جنيه وطلب مساعدتها، وبعد 48 ساعة أحضرت له المبلغ واتفقا على أن يسدده لها بالتقسيط من خلال راتبه في المسرح.

أكملت قصتها قائلة إنها فوجئت بعد أسبوع بمحمد سعد يأتي إلى المسرح ومعه سيارة “فولكس فاجن” ووقتها فهمت أنه نصب عليها واشترى هذه السيارة بالمال الذي أعطته إياه.

عبير الشرقاوي ومحمد سعد

لم تنتهي الحكاية هنا، فكما قالت عبير إنها انتظرت أن يسدد سعد دينه لكن لم يفعل ذلك، لذا تحدثت مع مدير المسرح المالي الذي خصم من راتب سعد مبلغ 200 جنيه شهريا حتى يسدد المبلغ.

وأكملت عبير قصتها أن بعد أول خصم من راتب سعد، قام بالتعدي عليها بالضرب في كواليس المسرحية، وهي إلى الآن تعاني من آثار ضربته التي تسببت في ضرر بالمجرى التنفسي.

مسرحية قصة الحي الغربي

مسرحية “قصة الحي الغربي” من بطولة رانيا فريد شوقي وهشام عبد الحميد وعبد الله محمود وأحمد سلامة وعبير الشرقاوي، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف سمير خفاجي، وإخراج جلال الشرقاوي.

من هي عبير الشرقاوي؟

عبير الشرقاوي هي ابنة الفنان جلال الشرقاوي، ممثلة معتزلة شاركت في العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية والمسرحية، من أشهر أعمالها “عمر بن عبد العزيز” و”هارون الرشيد” و”حلق حوش”.

محمد سعد في رمضان 2023 بمسلسل “الحاج إكس لانس”

ويعود محمد سعد إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 9 أعوام، من خلال مسلسل «الحاج إكس لانس»، حيث يجسد شخصية تاجر قطع غيار سيارات يتعرض للعديد من الأزمات، وتنهار تجارته، ويسعى للتغلب على مشاكله ومشاكل المحيطين به بطريقة يعتقد أنها صواب، ولكنه يورط نفسه في مشاكل كثيرة مع كل من يتعامل معه.

واستأنفت أسرة مسلسل «الحاج أكس لانس» تصوير المسلسل مرة أخرى بعد توقفه خلال الأيام الماضية بعد اعتذار مخرج العمل محمود كامل، ليحل بديلًا له المخرج إبرام نشأت، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وبدأ المخرج إبرام نشأت تصوير مشاهد العمل مع الفنان محمد سعد، حيث صور حتي الآن 3 أيام كاملة بعدما توقف العمل ليعود العمل مرة أخرى للحياة ودخولة منافسات شهر رمضان المقبلة.

مسلسل «الحاج إكس لانس» بطولة محمد سعد وأحمد فتحي وصلاح عبدالله وويزو وجيهان خليل وتأليف محمد سعد، وإخراج إبرام نشأت وإنتاج ممدوح شاهين.

آخر أعمال محمد سعد في الدراما

والجدير بالذكر ان آخر أعمال سعد في الدراما كان مسلسل فيفا أطاطا، الذى شاركته بطولته إيمي سمير غانم بالإضافة إلى حسن حسني، أحمد وفيق، صلاح عبدالله، سامي العدل، علاء زينهم، سامي مغاوري، سلوى عثمان، من إخراج سامح عبدالعزيز.

كان سعد قد ركز، خلال مشواره، على السينما وقدم عدداً كبيراً من الأفلام، وفي المقابل مسلسلات قليلة، ومنها «شمس الأنصاري» و«الفجالة» و«الإعصار» و«الشارع الجديد» و«بيت الجمالية» و«من الذي لا يحب فاطمة» و«قصة مدينة» و«ومازال النيل يجري».

آخر أعمال محمد سعد في السينما

وكان آخر الأعمال السينمائية للفنان محمد سعد “فيلم محمد حسين”، والذي شارك به في موسم عيد الفطر 2019، وشاركه البطولة الراحل سمير صبري، مي سليم، حسن عبدالفتاح، ويزو، فريال حسين، محمد ثروت، أحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف بيومي فؤاد والشحات مبروك.

كما عُرض لـ محمد سعد في نفس العام، الجزء الثاني من فيلم الكنز، وشاركه البطولة محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، أحمد حاتم، وسوسن بدر، وهيثم أحمد زكي، وآخرين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

نبذة عن محمد سعد

ولد الفنان محمد سعد في محافظة الجيزة في أسرة متوسطة. ثم انتقلت أسرته بعدها للعيش في محافظة القاهرة في حي السيدة زينب، بدأ حبه للتمثيل من صغره، فقد كان يشارك في مسرح المدرسة والنشاطات المدرسية.

والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، وبدأ التمثيل في أدوار صغيرة، حتى يأس وفكر في الاعتزال والتطوع في الجيش حتى، جاءته فرصة أمام الفنان الراحل صلاح ذو الفقار في آخر أفلامه وهو فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993 وأثبت فيها جدارته. برغم صِغَر الدور، لكن لفت الأنظار إليه.

ويعد من أشهر الممثلين في العالم العربي، حيث أدى شخصية اللمبى في 5 أعمال هي: الناظر، واللمبي، واللي بالي بالك، واللمبى 8 جيجا، ومسلسل فيفا أطاطا. وجسد الكثير من الشخصيات المختلفة في أعماله، بينما تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي

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