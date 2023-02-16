منى زكي ومحمد دياب في الإسكندرية لتصوير مشاهد من مسلسل "تحت الوصاية"

تصور حالياً النجمة منى زكي مشاهد مسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، المقررعرضه في رمضان المقبل، في مدينة الإسكندرية، حيث يشارك في التصوير النجم محمد دياب والفنانة مها نصار وعدد آخر من الممثلين، ويستغرق التصوير 3 أيام، ويعود بعدها فريق العمل إلى القاهرة لاستكمال تصوير باقى المشاهد، حيث يعود فريق العمل إلى الإسكندرية مرة أخرى بعد فترة

وكانت قد انتهت الفنانة منى زكى، من تصوير مشاهدها الخارجية بمسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، داخل ورشة لصناعة السفن بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد الأسماك، وتواجه عدة مشاكل وخلافات"، وخلال أحداث المسلسل تتلقى منى زكى صدمة بوفاة زوجها، حيث تتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها، وتتناول قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث المسلسل.

"تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.

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