الفنان محمد فؤاد يكشف سبب بكائه بحفله في لبنان

كشف الفنان محمد فؤاد، عن سبب ظهوره بوزن منخفض في حفله بلبنان، مشيرًا إلى أنه خضع لعملية تكميم معدة.وقال محمد فؤاد في مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر: ما عملش دايت، ولكن خضعت لعملية تكميم، ومش عارف الناس كلها بتخبي لو عملوا حاجة زي دي ليه؟، هي مش خيانة عظمى ده علشان صحتنا تبقى كويس.

وأضاف محمد فؤاد: بنصح الناس تعمل العملية دي لو وزنها زايد، ويا ريت ما تعلموش الناس يخبوا ويكدبوا دي آفة من آفات المجتمع.وعن حالته الصحية بعد الخضوع للعملية قال: ماشي زي الكلب بنفذ اللي بيقول لي عليه الدكتور، ولحد دلوقتي ما شفتش رغيف العيش لكن الحمد لله مفيش معاناة.



محمد فؤاد يكشف سبب بكائه في حفله بلبنان

وكشف محمد فؤاد سبب بكائه في الحفل، قائلًا: كان فيه ضيفة مهمة جدًا وعزيزة على قلبي بنت ملاك اسمها فاطمة من ذوي الهمم، بتواصل معاها على واتس آب هي وأهلها من أربع سنين وعمري ما شفتها في الحقيقة لكنها كانت محسساني أنها عايشة معايا ومع ولادي وهي ملاك بمعنى الكلمة، وكنت أول مرة أشوفها في الحفلة، وكان من أهم أهدافي أني أشوف فاطمة وكنت مرتب مع أهلها أني هزورها وحصل وروحت لها، وكانت أحلى حاجة حصلت، لأني حسيت أني قدام ملاك ومصدر ارتياح ليا وكنت هموت أني هزورها وأخليها فعلًا تفرح أني لبيت طلب ليها لأنها كانت مصرة تيجي الحفلة ومدياهم أمر كله يحضر الحفلة وحافظة كل أغانيا.

وعبر محمد فؤاد عن سعادته بجمهور لبنان وحبه الشديد لهم قائلًا: جمهور لبنان بيعشق مصر وماشفتش كرم بالشكل ده وماشي وأنا مبسوط جدًا على رأسهم فاطمومة حبيتي وحتى لو ما عنديش حفلات هروح اطمن عليها لأنها ملاك.

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