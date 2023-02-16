نوال الزغبي تحسم الجدل حول موضوع زواجها

أثارت الفنانة نوال الزغبي، خلال الساعات القليلة الماضية جدلاً واسعاً حول موضوع زواجها على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهورها وهي مرتدية خاتم الزواج في يدها حيث نشرت النجمة اللبنانية صورة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهرت من خلالها وهي تمسك "وردة" ومرتدية "خاتم" في يدها، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم الحب.

إلا أن الفنانة نوال الزغبي قررت أن تحسم الأمور حول هذا الموضوع، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على " تويتر" ، قالت من خلالها "لم ولن أتزوج".

أحدث أغاني نوال الزغبي

وطرحت الفنانة نوال الزغبي مع بداية عام 2023 ، أغنية بعنوان "أنا مش بتساب" التي قدمتها باللهجة المصرية بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

"أنا مش بتساب" من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وإخراج دان حداد.

وجاءت أحداث الأغنية مليئة بنوع من البهجة، التي تعتمد على الإيقاع السريع للموسيقى، وظهرت نوال الزغبي خلال الكليب بإطلالة جديدة ومختلفة.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:" شاغلة الناس وحديث المجتمع الان، شخصية مهمة واسمي بينور اي مكان".