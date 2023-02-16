5 أفلام سينمائية جمعت حاتم ذو الفقار بالزعيم عادل إمام

يعد الفنان حاتم ذوالفقار واحداً من أبرز فناني فترة الثمانينيات والتسعينيات في القرن العشرين، حيث كان وجهًا مألوفًا لدى الجمهور في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو المسرح والدراما التلفزيونية، وشارك خلال تلك الأعمال عدد من كبار الفنانين.

ومن أبرز الفنانين الذين تعاون معهم الفنان حاتم ذوالفقار هو الزعيم عادل امام والذي شاركه في 5 أفلام تُعتبر من أشهر أفلامه في مسيرته الفنية ونستعرضها لكم كالتالي:

الإنسان يعيش مرة واحدة

عُرض الفيلم عام 1981 وشارك فيه الفنان حاتم ذوالفقار أمام كل من عادل امام، يسرا، وعلي الشريف. وجاء الفيلم من تأليف وحيد حامد وإخراج سيمون صالح.

عنتر شايل سيفه

عام 1983 تم عرض فيلم "عنتر شايل سيفه" والذي يعد من أنجح أفلام عادل إمام الكوميدية وشاركه في بطولة الفيلم الفنان حاتم ذو الفقار والفنانة نورا، مصطفى متولي، إيفا وأحمد بدير وجاء الفيلم من تأليف سعد شنب ورؤوف حلمي ومن إخراج أحمد السبعاوي.

الغول

وفي نفس العام 1983 تم عرض الفيلم السينمائي "الغول" من بطولة عادل امام، صلاح السعدني، فريد شوقي، نيللي وشارك في بطولته الفنان حاتم ذوالفقار وجاء الفيلم من قصة وسيناريو وحوار وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

جزيرة الشيطان

عُرض الفيلم عام 1990 وجاء من بطولة عادل إمام، يسرا، أحمد راتب، جمال إسماعيل، نهى العمروسي ومصطفى متولي كما شارك في بطولته الفنان حاتم ذوالفقار والفيلم من تأليف خالد البنا وإخراج نادر جلال.

مُسجل خطر

وفي عام 1991 جاء التعاون الأخير بين الفنان حاتم ذو الفقار وزعيم الكوميديا عادل إمام من خلال فيلم "مُسجل خاطر" والذي شارك في بطولته صلاح قابيل، سعيد عبد الغني، سناء شافع ومحمد الدفراوي وجاء الفيلم من تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

ورحل عن عالمنا الفنان حاتم ذوالفقار في مثل هذا اليوم 15 فبراير عام 2012 عن عمر ناهز 60 عامًا بعدما قدم رصيداً سينمائياً يتجاوز المائة عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.

قد يهمك أيضا