موعد حفل فرقة "التخت العربي" على مسرح الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة "التخت العربي" بقيادة الدكتور ياسر معوض، لتقديم حفلًا، في الثامنة مساء، السبت المقبل، على مسرح الجمهورية.

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يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الموسيقي العربية الشهيرة لكبار المطربين منهم : "ام كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، فريد الاطرش، فايزة احمد، نجاة وغيرهم.

معلومات عن فرقة التخت العربي

جدير بالذكر أن الفرقة اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة

من أمهر العازفين والمطربين.

احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010 .