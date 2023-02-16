"بالطو" يثير الجدل بعد أسبوع من عرضه (اعرف السبب)

ياسر رشاد - القاهرة - أثار المسلسل الكوميدي "بالطو" حالة من الجدل بعد عرضه الأسبوع الماضي على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب غضب أهالي مركز "مطوبس" بمحافظة كفر الشيخ، الذي تتناول أحداث العمل بها.

اقرأ أيضًا.. مسلسل بالطو| قصة وأحداث أولى حلقاته

كان أهالي مركز "مطوبس" بمحافظة كفر الشيخ، أعربوا عن غضبهم الشديد لشعورهم بسخرية العمل منهم.

قصة مسلسل "بالطو":

تدور أحداثه في إطار كوميدي، يتم تكليف (عاطف)، الطبيب الشاب حديث التخرج، في وحدة صحية في إحدى القرى، ثم يجد

نفسه فجأة أصبح مديرًا للوحدة الصحية ومسئولًا فيها عن كل شئ.

أبطال مسلسل بالطو:

يشار إلى أن العمل مأخوذ من رواية "بالطو وفانلة وتاب"، للكاتب أحمد عاطف فياض، بطولة عصام عمر، مريم الجندي، محمود حافظ، محمود البزاوي، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان وإخراج عمر المهندس.