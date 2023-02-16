سلوى العرابي| معلومات لا تعرفها عن حياتها الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء، الفنانة سلوى العرابي، ولم يتم تحديد موعد العزاء وصلاة الجنازة عليها، ماجعلها تتصدر تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".

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معلومات عن سلوى العرابي

قامت بالاشتراك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل حدائق الشيطان عام 2006، ومسلسل حكايات وبنعيشها: كابتن عفت عام 2010.

آخر أعمال سلوى العرابي

يشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل "حكايات وبنعيشها :كابتن عفت"، وتدور احداثه حول تتحمّل

سيدة مسؤولية رعاية أبنائها الثلاثة بعد موت زوجها، وتعين بالخطأ كمدربة لياقة بدنية لأحد النوادي الرياضية لتصبح الكابتن عفت أول سيدة تتولي مسئولية اللياقة البدنية لإحدى فرق كرة القدم.

مسلسل "كابتن عفت"تأليف د.محمد رفعت، ويشارك ليلى البطولة عابد فهد، أسامة عباس، وتدور أحداثه فى 15 حلقة.