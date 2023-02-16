جنات تُحيي حفل عيد الحب بدار الأوبرا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة جنات لإحياء حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الخميس، وذلك بمناسبة عيد الحب.

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من المقرر أن يأتي الحفل تحت قيادة المايسترو حمادة الموجي، وتقدم جنات، خلاله مجموعة متنوعة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال جنات:

يشار إلى أن جنات طرحت أخيرًا، أغنية "يا بختى بيه" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر أن الأغنية كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

تقول كلمات الأغنية:

ده محدش شافه إلا وقالي يا بختي بيه

م الغيرة نفسي احطه ف قلبي اقفل عليه

اهو ده اللي الواحدة اه تروحله وتطلب ايديه

انا مش بجامله بصو وشوفو اللي عامله

قلبي من نومه قامله قاله رايح على فين

طب والغلاوة بصو وشوفو الحلاوة

شخصية نادرة مش بتيجي مرتين

غيرلي حياتي وشقلبها وكسر الروتين

من اول مقابلة انا حسيتنا عشرة سنين