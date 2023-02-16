محمد صبحى: سعيد برد فعل الجمهور على مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»

ياسر رشاد - القاهرة - محمد صبحى، فنان متميز نجح فى وضع بصمته على المسرح وأصبح أيقونة فنية كبيرة فى عالم الفن، كانت فرقة «ستوديو 80» التى كونها مع صديقه الراحل لينين الرملي.

محطة فارقة فى حياته، وشهد الوسط المسرحى مولد ثنائى شاب دارس للمسرح، ولديه رغبة فى إثبات الذات، فقد نجح الثنائى لينين كاتبًا وصبحى ممثلاً ومخرجًا فى أغلب الأوقات فى تقديم مجموعة من أنجح مسرحيات هذه الفترة، مما جعل البعض يرى فيهما امتدادًا للثنائى نجيب الريحانى وبديع خيرى، ومن بين العروض التى قدماها فى تلك الفترة «الجوكر»، «أنت حر»، «الهمجي»، «البغبغان»، «تخاريف».

وفاء صادق مثال للنبل فى الفن.. وجمعتنى علاقة وطيدة بوالدها

انطلق غول التمثيل فى مشواره الفنى، حيب بدأ عام 1994 فى تقديم شخصية «ونيس» من خلال مسلسل «يوميات ونيس» فى ثمانية أجزاء، عرض من خلالها هموم الأسرة العربية وما يصادفها من عقبات أثناء تربيتها لأبنائها، وفى منتصف الألفية الجديدة قدم عدة مسلسلات أهمها «فارس بلا جواد» ومسلسل «رجل غنى فقير جدًا» وفى عام 2009 عاد الفنان القدير محمد صبحى لشخصية «ونيس» ويقدم الجزء السادس من خلال مسلسل «يوميات ونيس وأحفاده» وقد أصبح أبناء ونيس متزوجين ولديهم الكثير من الأحفاد ويتحدث المسلسل عن مشكلات وقضايا ومستقبل الأحفاد والأطفال، كما قام بعمل الجزء السابع من المسلسل «ونيس وأيامه» والجزء الثامن «ونيس والعباد وأحوال البلاد».

الإعلام له دور كبير فى محاربة الفن المبتذل.. ويجب تسليط الضوء على المواهب الحقيقية وعدم السعى وراء «التريند»

ويعتبر محمد صبحى ممثل من العيار الثقيل كما أنه كتاب مفتوح تحب أنه تقرأه باستمرار لاحتوائه على المزيد من المعلومات القيمة والثقافة والعلم والفن الراقى، التقت محررة الوفد بالنجم صبحى ليكشف كواليس مسرحيته الجديدة «عيلة اتعمل لها بلوك»، وإلى نص الحوار.

<< كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور على المسرح؟

- ردود الأفعال أسعدتنى جدًا والجمهور لديه مسئولية كبيرة فإذا أعجب بالعرض يجب عليه أن يقول الناس أن يأتوا ويشاهدوه وتلك وثيقة مهمة جدًا وأنا تهمنى أن تكون الدعايا للعمل تكون من خلال الجمهور الذى شاهد العرض وليس دعايا مدفوعة.

كنت أتمنى تقديم مسلسل «رحلة المجنون» منذ 35 عامًا.. وأحضر له حاليًا

<< سر الكيميا التى جمعتك بالفنانة وفاء صادق فى المسرحية؟

- علاقتى بوالدها عادل صادق كانت وطيدة، وهو اللى قدمنى وهو اللى سعى ورايا ونزل على وعاقبنى حتى أكون نجم، ووفاء صادق مثال النبل فى الفن.

<< ما هى الرسالة المرجوة من المسرحية؟

- المسرحية تكشف لنا من الأساس أن إحنا عملنا بلوك على أجمل ما فيناً وذلك حقيقى، وهناك إشكالية التخلف والتحضر، ونحن ضد أى شيء فى الماضى، وذلك تخلف ما ينفعش أن إحنا نتمسك بيه، والسياسى والاقتصادى والاجتماعى والأخلاقى الفنى والثقافى فى كل عصر قد ايه بيتأثر وبيؤثر وذلك كان واضحًا جدًا.

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<< هل واجهت صعوبات فى البروفات خلال التحضير للمسرحية؟

- صعوبات كبيرة فى البروفات، وسعيد أن لدينا ممثلين هايلين اقنعونا أنهم مطربون من حلاوة الأصوات وجمهورنا واع جدًا، ويستطيع أن يختار العمل الجيد بسهولة، ومعظم المشاركين فى العمل شوفت فيهم ممثلين كبار وأصواتهم جميلة، والمسرح لا يجب المطرب يبقى قدام ميكروفون، وهناك فرق كبير بين ممثل اللى عامل شخصية وبيغنى بشكل مسرحى مختلف خالص عن الوقوف قدام الميكروفون علشان يغنى فكلهم الحقيقة أنا مبهور بيهم.

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<< كيف نواجه الفن المبتذل السائد على الساحة؟

- الإعلام له دور كبير فى محاربة الفن المبتذل، ويجب أن يسلط الضوء على الفنانين الشباب الذين يمتلكون موهبة حقيقية، ولا يسعى وراء التريند.

<< هل تغير الزمن أثر على الفن المقدم للجمهور؟

- لم يؤثر الزمن على الفن والذى يقدم فنًا جيدًا يقدمه مهما اختلفت العصور ولكن الاختلاف هنا فى الأجيال فنحن حاليًا نحتاج لفن راق مع جيل يتمتع بأخلاق عالية، ومع تقدم الزمن تختلف شكل اللغة، وشكل الملابس، وبيختلف شكل البيت بيختلف فى حاجات بتنقص من البيت.

<< ما سر نجاح المسرحية؟

- التحضير الجيد للمسرحية والبروفات الكثيرة والتناغم بين الممثلين، كما من أهم مقومات أى عمل ناجح هو الانضباط الذى يهمنى كثيرًا.

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<< ما شعورك عندما تكتشف موهبة مدفونة وتخرجها للجمهور للنور؟

- أشعر بسعادة كبيرة وأدعمهم بقوة فعلى سبيل المثال أنجيليكا مجتهدة جدًا وبدأت تحافظ على وجودها واجتهادها، وكانت معايا

فى نجوم الضهر وذلك ثانى عمل لها وأنا فرحان بالتزامها واحترامها للعمل الفنى، كما أن محمد هابى ومحمد يوسف صوتهما رائع، كانوا بيغنوا وأثبت أن بداخلهما طاقة حقيقية، وأبهرتنى مريم بتواجدها فى العرض، وأنا فخور أن داليا محترمة ويظهر ذلك خلف الكواليس أو فى البروفات شىء محترم، وإحنا بقينا فى أزمة إنك تبين مصرى من البلد فى اليونان، وأنا عملت رحلة المليون، سنبل بعد المليون، فنانينا لابد وأن يعرفوا أن مصر تستحق أنها أبيض وأسود كما أن مصر تستحق أنها كنز التاريخ من أول أو أبيض وأسود، وأنا فرحان بالشباب أنهم يحبون المسرح رغم معاناة ابتعاد مكانه، وأنا أنحنى للموهبة الجيدة أمام المسرح.

<< حدثنى عن مسلسل «رحلة المجنون» الذى تحضر له حاليًا؟

- مسلسل «رحلة المجنون» من تأليفى، وكنت أتمنى تقديمه منذ 35 عامًا بعد مسلسل «سنبل بعد المليون»، إلا أنه قدم مسلسل «ونيس» وتم تأجيله، وقصته تدور حول رجل ترك مصر 25 عامًا، وعاد لمصر ويمتلك 2 مليار دولار.. يتبرع بمليار جنيه لصندوق تحيا مصر والمليار الأخرى هينزل بنفسه الشارع يوزعهم.

<< متى تُعرض مسرحية «نجوم الظهر»؟

- انتهيت من تصويرها مؤخرًا من قبل الشركة المتحدة، ليتم عرضها قريبًا على إحدى قنواتها، حيث أصبحت المسرحية ملكية خاصة بها، وهذا من ضمن بنود تعاقدى معها.

<< موعد عودتك لبرنامج «مفيش مشكلة خالص»؟

أعود مرة أخرى لبرنامج «مفيش مشكلة خالص» فى جزئه الثالث الذى أقدمه خلال الفترة المقبلة فى ٢٠ حلقة وسأقدم فيها مشكلات سلوكية وحلولًا لها.

<< نصيحتك للفنان الذى يسعى وراء المال من الفن وليس القيمة الفنية؟

- أنا حزين على كل فنان قدم عملًا يهدف من ورائه إلى هدم أمة لمجرد أن يحصل على مكسب مادي، وسوف يذهب المال ولكن سيظل التاريخ يحفظ لك أنك كنت سببًا فى هدم جيل.

<< لماذا قررت أن يكون هناك 30 كرسيًا للبسطاء مجانًا فى مسرحك؟

- لأننى أشعر بالناس وواجهت عدة مواقف إنسانية مع عدد من جمهورى، طالبونى بأن يكون حضور المسرح متاحاً للبسطاء، ما دفعنى لأن أقرر تخصيص من٢٠ إلى ٣٠ مقعدًا مجانًا لحضور عروضى المسرحية لمن لم يستطع دفع ثمن التذكرة.

<< ماذا عن السينما؟

- أعود للسينما بعد ٣١ عامًا، وذلك بعدما توقفت عنها عام ١٩٨٩, حينما أصبحت أفلام المقاولات تسيطر على المجال فانسحبت إلى أن تمر هذه الموجه، ولكنى انشغلت فى المسرح والدراما وأصبحت رسالتى فيهما أقوى وأكمل بها كل هذه السنوات، وسأعود بعمل بعنوان مؤقت «المعادلة صفر» أتعرض فيه لشىء العالم كله خائف من مناقشته، والعمل سيناريو وحوار أمينة مصطفى وإخراج دينا الرفاعي.

<< لماذا توقفت اختبارات «استوديو الممثل»؟

توقفت بسبب جائحة كورونا، وسأعود مرة أخرى لاختبارات وتدريبات استوديو الممثل، وسوف أبدأ فيها شهر يوليو المقبل ولمدة شهر أستقبل فيه وجوه جديدة فى كل المجالات الفنية.

<< أحدث أعمالك؟

- أحضر لمسرحية «عندما يحكم الأطفال العالم» ومسرحية «ملك سيام»خلال الفترة المقبلة.