محمد فؤاد يجري عملية جراحية.. ويؤكد: أنا مش بخبي حاجة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محمد فؤاد، إجراؤه عملية تجميل مؤخرًا، قائلًا: "لم تظهر عليَّ أي أعراض سلبية بعد العملية".

وقال الفنان محمد فؤاد، في تصريحات متلفزة، "انا مش هخبي وفعلا عملت عملية تجميل وبنصح اي حد بيعاني من حاجة معينة يروح يعمل عملية تجميل، دي مش خيانة عظمي يعني".

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وتابع محمد فؤاد، أنه خضع لعملية تكميم المعدة لإنقاص وزنه والحفاظ على صحته، موضحاً أنه لم تظهر أي أعراض سلبية عليه بعد إجراء هذه العملية.

وأشار إلى أنه يقوم بتنفيذ الأوامر

الطبية بشكل كاملاً، قائلا "انا لغاية دلوقتي مشوفتش العيش .. وماشي زي الكلب الـ لولو بالملي يعني".

ويستعد الفنان محمد فؤاد، لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين.

وكانت الشركة المنظمة للحفل، أكدت دخول السيدات مجانًا.

طرح النجم محمد فؤاد مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "علو السما" عبر قناته على اليوتيوب، وهي كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.