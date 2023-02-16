الفنان تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا جديدًا في الإمارات، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية، وذلك اليوم الخميس.

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من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 16 فبراير الجاري، داخل أحد المهرجانات الكبرى بالإمارات، التي تشهدها إمارة العين

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر حسني من خلال أغنية "انت اختيار"، والتي سجلت أكثر من 22 مليون مشاهدة

وتقول كلماتها "لنهارده سمعت منها كلام عنها وعني

كلامها أثر فيا خلى دموعي تنزل غصب عني

وقالت لي

دخلت حياتي في وقت كنت ضعيفة فيه

غيرت رأيي وقلت لسه الناس بخير

وبقيت مهمة عندي عارف قد إيه

خليتني أحب الحب لا وكمان بغير

غيرت مشاعري بقيت بحب وعارفة أحس

بعد أما كنت رافضة فكرة الارتباط

بقى عندي أنت أغلى حد عندي بس

بقى عندي أنت خلاص بطل كل الحكايات

أنت اختيار من بعد صبر سنين كتير

أنت السند والظهر والحب الكبير

أنت الرجولة كلها مفيهاش كلام

أنت اللي بتحسسني دايما باهتمام

قالت لي أنت مصدر سعادتي في الحياة

قالت عاملني إني بنتك لو غلطت

وأنا وعد مني إني عمري ما أزعلك

وعمري ما أزعل منك أنت مهما قلت

وأنا من البداية في كل حاجة هسألك

قبل ما تبقى لي حبيب أبقى لي أب"