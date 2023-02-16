محمد رمضان في عيد الحب 2023 .. احتفال رومانسي مع زوجته الجميلة داخل حمام السباحة! – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 12:51 مساءً - احتفل الفنان محمد رمضان بعيد الحب مع زوجته على طريقته الخاصة، حيث نشر مقطع فيديو قصير عبر صفحته على موقع “إنستجرام“، برفقة زوجته نسرين عبدالفتاح.

ونشر “رمضان” الفيديو من أمام البسين مصاحبًا لمقطع من أغنيته “يا حبيبي”، وظهر الثنائي أثناء قضائهما إحدى الإجازات الصيفية، وكتب: “عيد حب سعيد”.

الجمهور تفاعل مع الفنان محمد رمضان، وجاء في التعليقات: “إن شاء الله أيامكم كلها حب”، “كل السعادة تملأ قلبك وعمرك وحياتك”، “ربنا يحفظكم”، “ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم”، “ربنا يسعد أيامك كلها ويبارك في الأسرة الكريمة”.

بينما تسائل أحد المتابعين عن الأجواء التي التقطت فيها الفيديو بسبب ظهور محمد رمضان مع زوجته داخل المسبح بصدر عارِ، وقال: “في البرد ده إزاي؟”.

فيلم “ع الزيرو”

ومؤخرا، كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل فيلمه “ع الزيرو” الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات.

ويقدم محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية “دي جي” وقال عنه خلال لقاء مع برنامج “سينماتك”: بعمل مهنة جديدة مهنة “دي جي” بس راجل بسيط ملتزم في بيته، زوجته متوفية وهو اللي بيراعي ابنه.

وتابع محمد رمضان متحدثا عن فيلمه: لأول مرة بنقدم الشخص اللي بيلعب مزيكا وحياته كلها في السهر بس لازم يصحى بدري عشان يهتم بابنه ويوديه المدرسة، بيحصله مشكلة وتنقلب حياته رأسا على عقب، وفي الآخر الناس هتنبسط.

ووصف محمد رمضان الفيلم قائلا: الفيلم أكشن فيه أغاني وقصة حب بيني وبين نيللي كريم وفي كوميدي.

وفيلم “ع الزيرو” من تأليف مدحت العدل، إنتاج العدل جروب، إخراج محمد العدل، وبطولة محمد رمضان ونيللي كريم والطفل منذر مهران.

على جانب آخر، تعاقد محمد رمضان مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان “هارلي”.

أغنية “على وضعنا”

عاد فيديو كليب أغنية “على وضعنا” للنجوم محمد رمضان وأحمد عدوية ونجله محمد عدوية، مرة أخرى على موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد حذفه.

أغنية “على وضعنا” كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي”MR1″ عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وقال “رمضان”، عن هذا التعاون الفني: “اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية”

مسلسل “جعفر العمدة”

ويواصل محمد رمضان تصوير “مسلسل جعفر العمدة“، ويجسد شخصية “جعفر العمدة” صاحب شركة مقاولات تدعى “العمدة جروب”.

ومسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقى، ومجموعة أخرى من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبي.

أحداث مسلسل “جعفر العمدة”

وتدور أحداث مسلسل “العمدة” في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر عبدالجواد خضر العمدة” صاحب شركة مقاولات “العمدة جروب”، والمتزوج من 4 سيدات، ويعاني ألما شديدا بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاماً، ويصور المسلسل رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، لكنه يقنع الجميع بوفاة ابنه.

وضمن أحداث المسلسل، توجد قصة حب تجمع محمد رمضان بالفنانة زينة التي تظهر بشخصية «عايدة»، وبحسب ما نشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع «إنستجرام» قائلا: «قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة».

أما الفنانة مي كساب فتظهر بدور «ثريا» زوجته الأولى، وإيمان العاصي تدخل في دور «دلال» زوجته الثانية، أما منة فضالي فتقوم بدور «نرجس» زوجته الثالثة، خلال أحداث العمل.

يذكر أن مسلسل “العمدة”، هو التعاون الثالث الذي يجمع محمد رمضان، والمخرج محمد سامي، في الأعمال الدرامية، حيث تعاونا من قبل في “مسلسل الأسطورة، مسلسل البرنس”، وجاء فيلم جواب اعتقال هو التعاون السينمائي الوحيد الذي جمعهم.

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