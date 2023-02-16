هجوم شرس من الجماهير ضد ياسمين صبرى بسبب سعر الحذاء الفرو الخاص بها: (الفلوس دي تفتح بيوت!)

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 12:51 مساءً - انتشرت صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي حذاء جديد، واستفز سعر الحذاء الجمهور المصري لأنه باهظ الثمن سواء كان بالمصري أو الريال السعودي.

وذكر الجمهور أن هذا الحذاء باهظ الثمن ومن الأكيد أن بيوتًا تستطيع العيش بهذا السعر المبالغ فيه نسبيًا.

سعر حذاء ياسمين صبري

وأبدي الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص البعض على معرفه أسعار إطلالتها، ووفقًا لصورة منتشرة على موقع “إنستجرام”، تبين أن الحزام من ماركة ديور العالمية، أما البوت من سان لوران الفرنسية، ويبلغ سعره 11.400 ريال سعودي حوالى ٩٠ ألف جنيهًا .

سعر إطلالة ياسمين صبري

وهو ما دفع بعض الجمهور للاستهجان من سعر إطلالة ياسمين صبري معلقين:” الفلوس ديه تفتح بيوت “، وكتب آخر “وشو ثمن شنطة اليد؟!”

إطلالة ياسمين صبري

وتألقت الفنانة الشابة ياسمين صبري، بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس جلد باللون الاسود وبوت ذات الفرو البني.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الوان النود،وقامت برفع شعرها وهو ما تماشي مع اطلالتها .

وتتميز الفنانة ياسمين صبري، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ياسمين صبري تحسم الجدل حول عودتها لأبو هشيمة

وقد تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن عودة الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمال المصري وزوجها السابق أحمد أبو هشيمة بعد ظهورهم في نفس المكان وهوما تساءل عنه البعض “هل رجعوا لبعض؟”.

نفت النجمة ياسمين صبري ما تردد حول عودة حياتها الزوجية من جديد مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

قالت ياسمين صبري: “لدي الكثير من الخواتم ولا أعرف ما سبب انتشار هذه الصورة، هذا ليس خاتم زواجي، وكما أعلنت زواجي ثم بعدها طلاقي، لو تم زواجي من جديد بالتأكيد سأعلن ذلك، لن أتزوج في السر”، وذلك حسب تصريحاتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Joy Awards.

ياسمين صبري تعود للسينما بعد 4 سنوات

تعاقدت ياسمين صبرى، على بطولة فيلم جديد يشاركها فيه النجم أمير كرارة، حيث سيحمل الفيلم اسم «يوم استقالة مجرم».

ستبدأ ياسمين صبري التحضيرات للشخصية خلال الأيام القليلة القادمة، العمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى، الذى يواصل معاينة أماكن التصوير.

يُذكر أن ياسمين صبرى، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وكان من بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذى عرض عام 2018، من إخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري والسينما

تعيش ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في عملين خلال الفترة المقبلة، وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات وابتعادها عن السينما.

ياسمين صبري في رمضان 2023

كما أعلنت ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها “فرصة تانية”.

حيث ردت ياسمين صبري على أسئلة متابعيها بشأن أعمالها المقبلة، عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: إن شاء الله هشارك في الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل ياسمين صبري الجديد مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء، ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعى لتولى مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً حيث يجرى الاستقرار على الاسم للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

أول بطولة مطلقة لـ ياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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