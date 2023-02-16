شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل تشيع جثمان والدها بعد صلاة الظهر فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم محمد سعيد كامل والد الفنانة إيناس كامل بعد معاناته مع المرض، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر.

وكشفت الفنانة دينا فؤاد عن وفاته عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لإيناس تجمعها بوالدها عبر حسابها على "انستجرام"، معلقة عليها: "إنا لله ولإن إليه راجعون توفى إلى رحمه الله والد أختى وعشره عمرى إيناس كامل برجاء الدعاء بالرحمه والفاتحة".

يذكر ان إيناس كامل تشارك حاليا في مسلسل "الأصلي" الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، ومنصة واتش ات، وتجسد دور "محامية" وهي شقيقة فاطمة الأصلي خلال أحداث العمل، من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.