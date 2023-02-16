شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة إيناس كامل بعد معاناة مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم والد الفنانة إيناس كامل بعد معاناته مع المرض الفترة الماضية، حيث نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة لإيناس تجمعها بوالدها عبر حسابها على "انستجرام"، معلقة عليها: "إنا لله ولإن إليه راجعون توفى الى رحمه الله والد أختى وعشره عمرى إيناس كامل برجاء الدعاء بالرحمه والفاتحة".

يذكر أن إيناس كامل تشارك حاليا في مسلسل "الأصلي" الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، ومنصة واتش ات، فهو من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.