شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية راكيل ويلش عن 82 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية راكيل ويلش عن 82 عاما بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن "جو راكيل تيخادا" ولدت في شيكاجو بولاية إلينوي عام 1940 ونشأت في كاليفورنيا، حيث فازت فى مسابقات ملكات جمال المراهقين وأصبحت فى ما بعد مذيعة محلية لأنباء الطقس، كما ذاعت شهرتها عقب أدائها في فيلم "مليون سنة قبل الميلاد"، إنتاج عام 1966. ومثلت "ويلش" أمام عظماء هوليوود مثل "جيمس ستيوارت" و"فرانك سيناترا" و"جون هوستون" و"برت رينولدز".

يذكر أنها فازت بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة كوميدية عن دورها في فيلم "الفرسان الثلاثة".