8 أعمال فى إطار 15 حلقة منهم الدينى والكوميدى والدرامي

ياسر رشاد - القاهرة - مع اقتراب الشهر الكريم، تتسابق شركات الإنتاج للحاق بالموسم الرمضانى، وهروبا من أيام التصوير الطويلة، لجأ مجموعة من صناع الدراما إلى المسلسلات القصيرة، خاصة بعد نجاحها خلال المواسم الماضية، التى عرضت خلالها على استحياء، حيث تعود هذا العام بقوة كبيرة، ليصل عدد تلك الأعمال إلى ما يقرب الـ8 أعمال حتى الآن.

منهم ما سوف يتم عرضه بشكل حصرى على بعض المنصات، وآخر سوف يعرض على الشاشة الصغيرة، للتنوع فى المعروض، وهربًا من المط والتطويل، الذى عانى منه الصناع والجمهور خلال رمضان الماضى، والذى كان به أعمال لم تكن معلوم لها نهاية.

على إحدى المنصات المصرية يعرض بشكل حصرى مسلسل «كشف مستعجل» يقوم ببطولة المسلسل مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن «توتا» وهنادى مهنى وإلهام وجدى، ‏بالإضافة للفنانة القديرة ميمى جمال، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملى، وتدور ‏أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى.‏

كما يقدم الفنان خالد النبوى فى مسلسله الرمضانى الجديد «الإمام الشافعى» سيرة الإمام ومواقفه ومذهبه فى ‏‏15 حلقة، يشاركه فى بطولتها ممثلين من الوطن العربى من بينهم: نضال الشافعى وفرح بسيسو ‏ووأروى جودة وخالد أنور وحمزة العيلى وخالد القيش، من تأليف مريم نعوم وإخراج ليث ‏حجو.‏

وبعد النجاح الكبير الذى حققه الفنان أحمد أمين فى رمضان الماضى بمسلسل «جزيرة غمام» يشارك أحمد أمين بعمل من 15 حلقة وهو مسلسل «الصفارة» وهو من نوعية الأعمال الاجتماعى الكوميدى، الذى يقوم ‏بإخراجه علاء إسماعيل، ويشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، وحاتم صلاح.‏

مسلسل «الهرشة السابعة»، بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان محمد شاهين، على قاسم، وغيرهم من الفنانين، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى كوميدي.

ويأتى ذلك العمل بعد النجاح الكبير الذى حققه نفس فريق العمل فى رمضان قبل الماضى بمسلسل «خلى بالك من زيزي».

وكذلك تنافس الفنانة دينا الشربينى بمسلسل «كامل العدد» فى السباق الرمضانى 2023، والعمل من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، تميم عبده، مصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف يسر طاهر

ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وكانت قد صرحت الفنانة دينا الشربينى فى أحد اللقاءات التليفزيونية عن لجوئها للدراما القصير كنوع من التغيير، ورغبتها فى تقديم عمل مختلف خلال الشهر الكريم.

وتعود الفنانة منى زكى خلال ذلك الموسم أيضاً بمسلسل يتكون من 15 حلقة بعنوان «تحت الوصاية»، وهى القصة التى ألفها شيرين ومحمد دياب، ومن إخراج محمد شاكر ‏خضير، وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد ‏وتعمل فى توريد السمك والجمبرى، ثم تواجه عدة مشكلات، وخلافات فى محيطها الأسرى والعملى ‏فتسعى للتصدى لها، ويشارك فى بطولة العمل بجانب منى زكى، كل من نسرين أمين، محمد ‏دياب، مها نصار، وخالد كمال.‏

ويجتمع من جديد كل من الفنان ياسر جلال والفنانة مى عمر، بعد مشاركتهم معا فى مسلسل «الفتوة» بعمل جديد تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة بعنوان «علاقة مشروعة» ويشارك فى بطولة العمل: داليا مصطفى ‏ومراد مكرم، والعمل تأليف سماح الحريرى، وإخراج خالد مرعي.‏

وينافس الفنان محمد فراج بمسلسل «بطن الحوت»، من إخراج أحمد فوزى صالح، ويشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من الفناننين، منهم أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، بسمة، عبدالعزيز مخيون، سماح أنور، يوسف عثمان، حسام الحسينى، محمود السراج، هاجر السراج، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من الضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.