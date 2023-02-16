شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يوشك على الانتهاء من تصوير "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج محمد سامى على الانتهاء من تصوير مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والمقرر المنافسة به خلال السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب، حيث يتبقى لفريق العمل ما يقرب من 20 يوماً وينتهى التصوير بشكل كامل، ليدخل بعدها العمل إلى مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية على المشاهد .

وصور في عدة مناطق وبلدان متفرقة، حيث بدأ التصوير في مدينة الإسكندرية، واتجه بعدها إلى مشاهد داخل المحاجر ثم تصوير في لبنان استغرق التصوير هناك لمدة 8 أيام كاملة، ثم أستكمل التصوير في القاهرة حتى الآن .



المخرج محمد سامى

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

وفى سياق آخر، أحيا النجم محمد رمضان عدد من حفلاته الغنائية الفترة الماضية، تكللت بالنجاح، قدم خلالها عددا من أغانيه الأخيرة التي لاقت نجاحاً مع جمهوره، كما ظهر رمضان مع الإعلامية منى الشاذلى برفقة اولادة لأول مرة، وتحدث رمضان عن جوان كثيرة من حياته العائلية والمهنية، بالإضافة إلى الحديث عن مسلسله الجديد العمدة وفيلمه ع الزيرو.