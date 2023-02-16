شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحسم إتفاقه مع نجم الدوري الإيطالي وشرط وحيد لإتمام الصفقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى نادي ريال مدريد لإعادة لاعبه إبراهيم دياز، نجم ميلان، إلى صفوفه من جديد بعد إنتهاء إعارته رفقة الروسونيري.

وأكدت العديد من التقارير أن نادي ريال مدريد معجب بأداء دياز مع ميلان ويريد أن يكون واحدًا من لاعبيه في الموسم المقبل، ووفقًا لشبكة ريليفو الإسبانية فإن دياز يحلم بالعودة لصفوف الفريق الأبيض من جديد، ولكن نادي ميلان لن يتخلى عنه بسهولة.

وانضم إبراهيم دياز إلى ميلان في صفقة إعارة لمدة عامين من لوس بلانكوس في صيف 2021، ويتضمن عقده بند خيار الشراء بقيمة 22 مليون يورو، مع خيار إعادة الشراء من جانب ريال مدريد بـ 27 مليون يورو.

حيث يسعي مسئولي ميلان لإستغلال هذا العقد لصالحهم، خاصة أن الفريق الإيطالي لديه القدرة فى سداد 22 مليون يورو من أجل دياز، ومن ثم فإن الفريق المدريدي لن يتمكن الإنسحاب من هذه الشروط الموقعة بين الطرفين.

كما أن دياز على الرغم من موقفه فى العودة إلى مدريد، إلا أنه قد يتغير فى حالة البقاء داخل صفوف ميلان، خاصة أن اللاعب أكد في أكثر من مناسبة علي سعادته بالتواجد داخل صفوف الروسونيري.



شرط دياز من أجل العودة إلى مدريد

ومن جانبه، أبدي دياز موافقته فى العودة إلى الريال، بشرط أن يقوم بحجز مقعده فى تشكيل الميرنجي الأساسي للموسم الجديد، أسوة بما يحدث معه مع ميلان فى الفترة الحالية، وإلا سيكون خيار البقاء داخل صفوف الروسونيري الأفضل للاعب.

الجدير بالذكر أن دياز تمكن من تسجيل هدف ميلان الوحيد وهدف الفوز فى مواجهة توتنهام أمس، فى ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.