شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سامى سرحان.. فيلم "الإرهاب و الكباب"نقطة تحول فى حياته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان سامى سرحان، حيث أنه رحل عن عالمنا يوم 16 فبراير عام 2005 عن عمر يناهز 74 عامًا، بدأ سامى سرحان حياته الفنية عام 1962 بفيلم "الحقيبة السوداء"، واسمه الحقيقي أمين سامي الحسيني سرحان.

كانت نقطة تحوله في عالم الكوميديا برفقة الزعيم عادل إمام، في فيلم "الإرهاب والكباب" وقدم مع الزعيم أكثر من دور كوميدي مثل فيلم "الواد محروس بتاع الوزير، وفيلم التجربة الدنماركية".

برز دور سامي سرحان في أواخر حياته الفنية، وخاصة في الأدوار الكوميدية حينما قدم أفلام مثل "الناظر، والتجربة الدنماركية، وفول الصين العظيم".

وبالإضافة للسينما والتليفزيون شارك سامي سرحان في العديد من العروض المسرحية، ومنها: "العمدة الفصيح، هالة حبيبتي، الواد الجن، فيما يبدو سرقوا عبدو" وغيرها.

وقدم أشهر أدواره فى سنواته الأخيرة ومنها دور وكيل وزير التربية والتعليم بفيلم "الناظر" و"دكرورى" بـ"سوق المتعة" و"سيد عصب" بفيلم "الساحر" لكن أشهر أدواره كانت فى فيلم "فول الصين العظيم" حيث قدم شخصيته الشهيرة جابر الشرقاوى "عم أشقية مصر" وهذا الدور ظل عالقًا في الأذهان حتى الآن.