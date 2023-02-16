شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب: سعيدة برد فعل الجمهور على الأغنية الجديدة واللى جاى أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة غادة رجب عن سعادتها على ردورد فعل الجمهور الإيجابية على أغنيتها الجديدة "كل الحب ده" التى طرحتها مؤخرا بمناسبة عيد الحب، وقالت في تصريحها لـ " الخليج 365" أهدى هذه الأغنية إلى جمهورى الحبيب الذى يساندنى دائما وكان دائما يسئل عنى أثناء غيابى لذلك اشكره جدا وأوعدهم ألا أغيب فترة طويلة مرة أخرى وأن اللى جاى قوى وأتمنى ان ينال إعجابهم.

أغنية "كل الحب ده" من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو وتقول كلماتها:..

معقوله كل الحب ده .. هو انا بحلم ولا ايه

مقدرش انا على كل ده .. ده كتير عليا اللى احنا فيه

معقول بقيت ليا انا .. شكلي حبيبي فى يوم دعيت

مفتوحلي فيه باب السما .. خليك هنا على طول ياريت

حبيبي جنبي وبلمسه .. مبقاش خلاص عني بعيد

كل اما حلم نخلصه .. نرجع و نحلم من جديد

هنعيش سوا وانا بوعدك .. وانا عارفه ان الوعد دين

هتعب علشان بس اسعدك .. متخافش ابدا من السنين

الضحكة دي انا شوفتها .. فى خيالي قبل مشوف عنيك

واهى كل حاجه فى وقتها .. دلوقتي وقت ان أبقى ليك

ويا كل حاجه بحبها .. عمري اللى باقي ما بين أيديك

ويا جنه لما دخلتها .. نسيتنى كل الدنيا بيك

حبيبي جنبي وبلمسه .. مبقاش خلاص عني بعيد