شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميون على السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحضر مجموعة من النجوم العالميين افتتاح مهرجان برلين السينمائى في دروته الـ 73 الذى سيقام في الفترة ما بين 16 إلى 26 فبراير الجارى، وكشف القائمين على المهرجان عن بعض من النجوم العالمين.

ومن بين الضيوف الحاصل على جائزة الدب الذهبي الفخرية لهذا العام المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، ورئيسة لجنة التحكيم كريستين ستيوارت، وآن هاثاواي، وبيتر دينكلاج، وأنيس ديموستييه، وجون مالكوفيتش، وشون بن، وبونو، وكيت بلانشيت، وفرانز روجوفسكي، وهيلين ميرين، وفان بينجبينج، وويليم دافو، ساندرا هولر، بولا بير، فيكي كريبس، سيدني سويني، فيليكس لوبريخت، بوريس بيكر، وغيرها من الأسماء التي من المقرر الكشف عنها قبل ساعات من المهرجان.



مهرجان برلين السينمائى

كما كشف مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض المهرجان فيلمه الأخير، The Fabelmans ، ويمنحه الجائزة في 21 فبراير 2023 .

حصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ 19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور.

حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية.