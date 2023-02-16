العراقية همسة ماجد ترد على انباء القبض عليها بتهمة ارتكاب “فعل فاضح”

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 02:47 صباحاً - علقت الإعلامية العراقية همسة ماجد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن القبض عليها بتهمة ارتكاب “فعل فاضح”. وأوضحت همسة ماجد أن الوثيقة المتداولة مزورة، قائلة: “يرجى الانتباه قبل بث الإشاعات المغرضة واتقوا الله لأن الحياة دين، كُل الصفحات والقنوات والبيجات اللي تنشر عني أي خبر راح أقاضيكم ‏أمام القضاء العراقي النزيه”. وكانت وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية عراقية، اوضحت أن همسة ماجد مطلوبة للقضاء بتهمة ارتكاب “فعل فاضح”.

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