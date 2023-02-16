نوال الزغبي تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان زفاف

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 02:47 صباحاً - ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على الأنباء التي تم تداولها، مؤخرا، بشأن زواجها، خاصة بعد ظهورها بفستان زفاف ابيض.

وتداولت مواقع صحفية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء زواج الفنانة نوال الزغبي، بعد نشرها لصورة ترتدي خلالها خاتمًا، وتحمل وردة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب.

كما نشرت “الزغبي” أيضًا مقطع فيديو ترتدي خلاله فستان زفاف وعلقت عليه، قائلة: “كرمالو بعمل شو ما بدو، بيأمرني أمر”، الأمر الذي عزز شائعة الزواج.

وبعد انتشار شائعة الزواج تقدم جمهور الفنانة اللبنانية بالتهاني والتبريكات لها، عبر حسابها على “تويتر”، بينما شكك آخرون في الأمر، وطالبها بالكشف عن إن كانت قد تزوجت أم لا.

وفي أول تعليق من الفنانة اللبنانية على الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع، كتبت عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: “لم ولن أتزوج”، لتنفي بذلك كل الشائعات المتداولة.