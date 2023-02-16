كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية راندا عبدالسلام مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تلاعب كلبها”.

وظهرت في ذلك الفيديو بملابس رياضية وهي تمازح كلبها وتلعب معه بشكل عفوي على السرير.

غير ان الفيديو اثار انتقادات بين متابعي عبد السلام حيث جاء في التعليقات “انا بعد اللى شوفته ده لو شوفتك فى الشارع مش هاعرف اسلم عليكى

كانت هذه تفاصيل خبر راندا عبدالسلام تثير الجدل بطريقة ملاعبة كلبها!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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