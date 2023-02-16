شكرا لقرائتكم خبر عن "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم " من جديد فى القاهرة على مسرح الفلكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم من جديد عرض " ماذا افعل هنا بحق الجحيم" لفرقة المطبخ المسرحية المستقلة، من تصميم و إخراج كارول عقاد، و ذلك ابتداء من الخميس المقبل ٢٣ فبراير وحتى السبت ٢٥ فبراير على مسرح الفلكي التابع لمركز التحرير الثقافي في تمام السابعة مساء.

يذكر أن العرض قدم لأول مرة بساحة روابط للفنون شهر يونيو الماضي، وشارك دوليا بنجاح كبير ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح شهر نوفمبر الماضي ، ومهرجان المسرح العربي و الذي أقيم بالمملكة المغربية، بالاضافة الى مشاركة العرض ضمن فعاليات مهرجان انكي للفنون الآدائية بمملكة البحرين شهر يناير الماضي ، كما شارك العرض محليا ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري.



ماذا افعل هنا



ماذا افعل هنا

ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" عرض رقص مسرحي، أداء جهاد حسام الدين، تقى عماد، كارول عقاد، نهى خطاب، ديكور أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر السيد، موسيقي وتصميم صوت ولد، تصميم ملابس نرمين سعيد، تنفيذ ديكور ميدو عبد المقصود، مدير خشبة مسرح عبدالرحمن بودي، تصميم بوستر عمرو حسني، العرض تم انتاجه بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون."آفاق"، و بدعم من مركز القاهرة للرقص المعاصر، ووصلة للفنون.