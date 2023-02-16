نوال الزغبي تحسم الجدل حول زواجها

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي آمر زواجها، وذلك بعد تداول أنباء عن مشروع ارتباط عاطفي جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت نوال الزغبي خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الأشهر عالميًا "تويتر"، والتي قالت خلالها:"لم ولن أتزوج".

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"أنا مش بتساب" .. آخر أغاني نوال الزغبي

طرحت الفنانة نوال الزغبي، أخيرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أنا مش بتاسب"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: عمرو المصري الحان: عمرو الشاذلي توزيع: عمرو الخضري، وتقول كلماتها" شاغلة الناس وحديث المجتمع الان شخصية مهمة واسمي بينور اي مكان وجمالي بيسحر و يدوخ بعمل قلبان ولساني يقول الحق لو طارت رقاب واللي بيمشي بختمله وأسد وراه الباب يبقى بيقطع رزقه بأيده منا مش بتساب انا مش بتساب

.. انا مش بتساب طب والنعمة دانا خساره دانا استاهل طياره وجزيرة بعيدة ابعد نفسي عن وجع الراس انا مش بتساب .. انا مش بتساب طب والله وبشهادة انا نسخه ومش متعادة والفتره الجاي انا ناويه ادي كورسات إحساس انا اد الدنيا وبرمي كلام الناس ومعنديش وقت يضيع ولا هزعل تاني خلاص انا نادرة ومش موجود مني انا زي الماس اللي النفسنه جواه باي باي يلا بعيد مبقتش ازعل على حد وخليت قلبي حديد وانا قولت اني مبتسبش ودي زيادة تأكيد".