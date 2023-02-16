جورج وسوف يقطع حداده على وديع ويُحيي حفلًا غنائيًا

ياسر رشاد - القاهرة - يحي سلطان الطرب الأصيل جورج وسوف، حفلًا غنائيًا يوم 10 مارس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بأحد الفنادق الشهيرة بدبي.

ويعد هذا الحفل هو الأول بعد وفاة نجله وديع جورج وسوف، ومن المقرر أن يشاركه الحفل الفنان بهاء سلطان .

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وطرح جورج وسوف منذ يوم أغنية جديدة بعنوان "نص عمري"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، توزيع زيزو فروق، وتقول كلماتها:" قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبي يوم ما

جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري من بدري بتمناك واهو قلبي راح وياك مخطرش يوم ع البال تسبقني و امشي وراك لو دمعي سال انهار لو عشت الف نهار مش شايف الا ليل مبيطلعلوش نهار يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري إييييه يا عمري".