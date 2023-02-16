حفل محمد فؤاد في برلين.. السيدات مجانًا وباقة أغاني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان محمد فؤاد، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 17 من فبراير الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

ووصل محمد فؤاد، اليوم 15 فبراير إلى برلين للاستعاد للحفل الذي مقرر أن يقام بعد يومين، ويتغنى خلال بباقة من أجمل أغانيه.

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وكانت الشركة المنظمة للحفل، أكدت دخول السيدات مجانًا، ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل.





يطرب فؤاد جمهوره بأغانيه المميزة منها: "القلب الطيب وفى السكة وصابر والحب الحقيقى" وغيرها من الأغانى.

طرح النجم محمد فؤاد مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "علو السما" عبر قناته على اليوتيوب، وهي كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

باقة من ألمع أغانيه التي يحبها جمهوره