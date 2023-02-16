أحمد فريد سعيد يكشف ملامح شخصيته في الأصلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان أحمد فريد، عن مدى سعادته بردود الأفعال علي شخصيته في مسلسل "الأصلي"، والذي يعرض هذه الفترة على إحدى الفضائيات المصرية الشهيرة .

وقال "فريد" سعيد بالتعاون مع مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، والمخرج أحمد حسن .

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وأضاف أحمد فريد خلال تصريحات صحفية، قائلًا: "سعيد ايضًا بالتعاون مع الفنانة ريهام عبد الغفور، وسوف تحمل الحلقات المقبلة عدد كبير من المفاجآت .

وتابع:" العمل مع ريهام كان احترافياً للغاية وهي شخصية متوضعة والتعامل معها ممتع لأبعد الحدود، وإمكانياتها التمثيلية جيدة للغاية فهي تتعامل معنا بشكل وخلال التصوير تتحول إلى الشخصية بشكل لافت للموجودين كلهم في اللوكيشن، وهذا يساعدنا جميعًا كفنانين مشاركين في العمل على التحول معها إلى الشخصيات التي نقدمها، ومن ثم يستفاد العمل ككل" .

واستكمل:" وجدت ردود أفعال جيدة للغاية من قبل المشاهدين على شخصيتي في العمل والتي اعتبرها مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، وهي لا تشبهني تمامًا، وقمت بتحضيرها لفترة طويلة قبل التصوير، والحمد لله ردود الأفعال أبهرتني من

قبل المتابعين للعمل" .

واختتم فريد قائًلا :"استمتعت بالعمل في المسلسل وخاصة النجمة ريهام عبدالغفور التي أضافت للعمل الكثير من الاحترافية والدقة التمثيلية، واعتقد أن ردود الأفعال على العمل في أول حلقاته أظهرت حب الجمهور للمسلسل" .

مسلسل "الأصلي" تدور أحداثه في إطار الـ 30 حلقة، ويناقش عدة قضايا اجتماعية واقعية حول الإرث وصراع الأشقاء، وغيرها والمنافسة بين كبار تجار قطع غيار السيارات.

ويضم العمل التلفزيوني مجموعة من النجوم وهم:" ريهام عبدالغفور، منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، والعمل فكرة الكاتب يسرى الفخراني، المسئول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.