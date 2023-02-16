شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يعرض قصة حياة الفنان التشكيلي سمير رافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم في موسمه الثاني، وخلال مسابقة الفن التشكيلي، قصة حياة الفنان التشكيلي سمير رافع، منذ بداياته عندما نصحه مدرس الرسم أن يدرس بالفنون الجميلة، وبالفعل التحق بيها ونجح، وعمل أول معرض له ولفت النظر له من خلال خطوطه ورسماته، وسافر لفرنسا وتعلم الكثير هناك وكون مدرسة جديدة، وعندما عاد لمصر عام 1964 أسس جماعة الفن المعاصر وهدفها خلق هوية من الفن المصري.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.