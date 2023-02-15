شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم لـ عمرو دياب بعد طرح "بطمن عليك": شكرا يا هضبة على تقديرك لموهبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم رسالة للنجم الكبير عمرو دياب بعد نجاح أغنيتهما "بطمن عليك"، حيث نشر الأغنية عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق قائلا: "شكرًا يا هضبة على تقديرك الكبير ليا ولموهبتى، لنصايحك وأفكارك ومشاركتك للرؤية الفنية والشكل الموسيقى، ولصوتك وإحساسك المُلهم للإبداع".

وأضاف: "20 سنة قبلك نجحت فيهم بفن من تأثير فنك عليا وعلى جيلى، و3 سنين نجاح بعدك هم الأهم". وتابع: "الحمد والشكر لله على وجودك وسطنا، استفاد منك اللي نافسك واللي أنتج لك واللي اتصور معاك واللي اشتغل معاك أو حتى اشتغل في زمنك اتعلم منك حتى اللي بيطلع يهاجمك ويعاديك استفاد واشتهر".

واختتم أحمد إبراهيم رسالته: "بحبك يا هضبة.. كتبت الكلمتين دول في وقت نجاح ساحق عشان الدنيا بتغُر والنماذج الهشة كتير".

وكان عمرو دياب قد طرح أحدث أغنياته "بطمن عليك" بالتزامن مع عيد الحب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويقول مطلع الأغنية:

أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس إنك ترد

إنت كويس بجد؟

مش ناقصك أي حاجة؟

مش ناقصك أي حد؟

يابعيد عن عيني

ياعيني بعيد

م القلب أنا بسلم

منا معزز سلام الإيد