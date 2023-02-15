شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شلبي" يحصد 13.3 مليون جنيه فى 6 أسابيع من طرحه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز خلال الأسبوع الماضي مليونا و7 آلاف و782 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أسابيع في دور العرض السينمائية المختلفة 13مليونا و376 ألفا و725 جنيها.

فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وكان كريم محمود عبد العزيز والمطرب الشعبى عبد الباسط حمودة قد طرحا مؤخرا أغنية ترويجية جديدة لفيلم شلبي، جاءت بعنوان "فين الضحكة" والتي تجمعهما لأول مرة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز قدم فى شهر يناير العام الماضى فيلم "من أجل زيكو" الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ28 مليون جنيه، وشاركه فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، يعرض فيلم أنا لحبيبى بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.