حجاب الساحر في ثقافة المنصورة.. مزيج من الفلسفة والتصوف

ياسر رشاد - القاهرة - استضاف قصر ثقافة المنصورة ندوة نوقشت خلالها رواية حجاب الساحر، للكاتب والشاعر أحمد الشهاوي.

أدار اللقاء الكاتب المبدع د/ محمد عطوة رئيس نادي الأدب في حضور الأستاذ الدكتور: محمد غنيم عميد كلية الآداب جامعة المنصورة سابقًا وأستاذ الانثربولوجيا الثقافية، والفنان التشكيلي العالمي د/ عبد الوهاب عبد المحسن، والدكتوره: سارة حواس مدرس اللغويات في قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب أيضًا

والناقدة د/ رشا الفوال.

بداية تناولت د.رشا الفوال الرواية من المنظور النفسي من خلال دراستها المعنونة بالمزاج الباراناوي والطابع الإسقاطي، والتي ارتكز المحور الأول منها على متلازمة الوهن النفسي وإعادة تنظيم الذات، وارتكز المحور الثاني على نضوب

الانا وثنائية(الانبهار/ الافتتان)، والمحور الثالث ارتكز على إيقاع السرد والحواز المعرفي.بينما طوف النقاد ا/ حنان ماهر وا/ رحاب عمر وا/ هناء متولي وا/ أيمن الشحات وا/ خليل الزيني وا/ ابراهيم أحمد وا/ رشا عبد المنعم في تجربة الكاتب الإبداعية من خلال التأكيد على أن الكتابة لديه تنبع من روح فلسفية في الأساس وتتعانق مع فضاء التجربة الصوفية التي وضحت من خلال الرواية.



