حسين فهمي وأمير رمسيس وأندرو محسن يصلون ألمانيا لحضور مهرجان برلين

وصل فريق مهرجان القاهرة السينمائي الدولى بقيادة الفنان حسين فهمى رئيس المهرجان، إلى ألمانيا لحضور مهرجان برلين السينمائي وكان برفقته مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس ، ومدير المكتب الفني للمهرجان أندرو محسن.

من ناحية أخرى، تشارك خمس أفلام عربية ضمن قسمي البانوراما وعروض المنتدى الموسع، في الدورة الـ 73 لـ مهرجان برلين السينمائى الدولى الذى سيقام في الفترة ما بين 16 إلى 26 فبراير الجارى.

ويضم قسم عروض المنتدى الموسع ثلاثة أفلام وهي: الفيلم السوري وادي الخرسانة للمخرج أنطوان بورجيه و تدور أحداثه حول عائلة سورية هاجرت إلى كندا وتحاول التأقلم من جديد مع مجتمع جديد وواقع مختلف.

أما الفيلم الثاني فهو الرفيق القائد كم جميل أن أراك للمخرج اللبناني وليد رعد ويتحدث الفيلم عن شلالات لبنان التي تمت تسميتها عدة مرات من قبل الميليشيات خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

والفيلم الثالث هو، هنا،على هذا الشاطئ، للمخرجة المصرية “ياسمينة متولي”.

أما بالنسبة لقسم البانوراما فيشارك الفيلم الوثائقي تحت سماء دمشق من إخرج هبة خالد و طلال ديركي وعلي وجيه، والفيلم اليمني المرهقون للمخرج عمرو جمال وتستند أحداثه الى قصة واقعية حول زوجين فقدا وظائفهما جراء الأزمة الإقتصادية.

وذلك بعد أن كشف مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض المهرجان فيلمه الأخير، The Fabelmans ، ويمنحه الجائزة في 21 فبراير 2023 .

حصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ 19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور.

حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية

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