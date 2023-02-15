شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في افتتاح مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73 عن الترحيب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رقميًا مساء غد الخميس في حفل افتتاح مهرجان برلين، حيث يصعد المخرج والممثل شون بن مخرج الفيلم الوثائقي Superpower والذي يشارك فيه الرئيس الأوكراني، وسيكون هناك بث فيديو مباشر مع فولوديمير زيلينسكي خلال حفل الافتتاح.

يقام مهرجان Berlin International Film Festival، في الفترة بين 16 فبراير إلى 26 فبراير، على أن يعرض الفيلم الوثائقى Superpower ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى، العمل من رؤية وإخراج الممثل العالمى شون بن، العمل الذى سيدور عن ما يحدث في أوكرانيا.

الفيلم الوثائقى الجديد Superpower يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا وحقيقة الغزو الروسي للبلاد.

وخلال العام الماضى كان ما يحدث فى العالم الحقيقي تأثير كبير على حياة الناس، ومن بين الأفلام التي ستعرض للمرة الأولى هذا العام في مهرجان برلين السينمائى، يشهد فيلم Superpower الصدمة التي شعر بها الكثيرين ممن تابعوا ما يحدث في أوكرانيا، الفيلم أخرجه شون بن وآرون كوفمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاطر مجموعة العمل على الفيلم بحياتهم من أجل تصوير ما يحدث في الحرب، وأثبتوا أن الفن يمكن أن يلهم العمل في جميع أنحاء العالم.