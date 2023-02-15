شكرا لقرائتكم خبر عن وصول محمد فؤاد إلى برلين لإحياء حفل غنائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم محمد فؤاد إلى العاصمة الألمانية برلين لإحياء حفل غنائى يوم 17 فبراير، وذلك بعد انتهائه من المشاركة في حفلين غنائيين ببيروت.

وكان آخر حفل شارك فيه فؤاد الصيف الماضى بالساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التى يتفاعل معها جمهوره، ويقدم فؤاد فى هذه الحفلات مجموعة مميزة من أغانية القديمة والجديدة منها القلب الطيب وفى السكة وصابر والحب الحقيقى وغيرها من الأغانى.

وطرح النجم محمد فؤاد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "علو السما"، كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

يُذكر أن للفيلم أغنية أخرى كانت قد أطلقتها شركات الإنتاج قبل أيام من طرح المطاريد فى دور العرض السينمائية، ولاقت هى الأخرى ردود فعل قوية لدى الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى أغنية (بالراحة يا شيخة) بصوت بهاء سلطان.

ويعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية، حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغان جديدة، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال إنه يفاضل بينها لاختيار الأغنية الأولى التي سيطرحها خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وأحيا محمد فؤاد حفلا غنائيا فى بيروت تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، ونجحت كاميرا ”الخليج 365” فى التقاط الصور الأولى لفؤش وهو باللوك الجديد بعد تخلصه من وزنه الزائد، واتفق فؤش مع منظمى الحفلات بتبرعه بربع أجره لصالح منكوبى سوريا الذين تضرروا بسبب الزلزال.