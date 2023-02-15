شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل وإسلام حافظ × 8 صور رومانسية بعد إعلان زواجهما يوم عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة جيهان خليل تصدرت محركات البحث في موقع جوجل، بعد إعلان زواجها من الفنان إسلام حافظ تزامناً مع الاحتفال بعيد الحب أمس الثلاثاء 14 فبراير، وذلك بعد ارتباطهما في شهر سبتمبر الماضى عقب قصة حب جمعتهما على مدار العامين الماضيين، وتحديداً بمشاركتهما سوياً في مسلسل "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب والذى تم عرضه في شهر رمضان 2019.

جيهان خليل اجتمعت مع زوجها إسلام حافظ في مسلسلين قبل زواجهما، البداية في مسلسل "علامة استفهام" وشارك اسلام في بطولته إلى جانب كتابة السيناريو والحوار للعمل الذى شهدت أحداثه وجود قصة حب بين الثنائى، والثانى "سوشيال" المكون من 15 مع أحمد زاهر وإخراج رؤوف عبد العزيز والذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى 2022.

جيهان خليل تصور حالياً مشاهدها في مسلسل "الإمام الشافعى" مع النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، حمزة العيلى، سلمى أبو ضيف أحمد الرافعى، فرح بسيسو، السورى خالد القيش سلمى أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة Media Hub – سعدى وجوهر".

جيهان خليل شاركت في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

أما إسلام حافظ فيعكف على تصوير مشاهده في مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، كما عرض له مؤخراً فيلم "الباب الأخضر" على منصة watch it، وهو آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.



جيهان خليل واسلام حافظ فى جلسة تصوير سابقة



جيهان خليل مع اسلام حافظ والاصدقاء



جيهان خليل وزوجها اسلام حافظ



الفنانة جيهان خليل والفنان اسلام حافظ



جيهان خليل واسلام حافظ فى مهرجان القاهرة للدراما



جيهان خليل تحتفل بعيد ميلادها مع اسلام حافظ وبعض الاصدقاء



جيهان خليل واسلام حافظ