شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تحسم الجدل: لم ولن أتزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، حقيقة الأخبار المتداولة حول زواجها مؤخرا وتزامنا مع احتفالات عيد الحب والفالنتين داي، خاصة بعدما نشرت فيديو لها بفستان زفاف أبيض، نشرته بالأمس عبر حسابها على انستجرام ليثير التكهنات والتساؤلات حول زواجها.

ونفت نوال هذه الأنباء وأوضحت حقيقية حالتها الاجتماعية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "لم ولن أتزوج".



نوال الزغبي

واحتفلت مؤخرا النجمة نوال الزغبى، بطرح أغنيتها الجديدة "أنا مش بتساب"، عبر حسابها على تويتر، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية التى تم تصويرها فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.

كما سبق وكشفت نوال الزغبى رفضها فيلمًا سينمائيا يجمعها بالنجم عمرو دياب، وقالت: "اتعرض عليا فيلم أنا وعمرو دياب، قلت أنا مش عايز أمثل، وبالفعل اجتمعت أنا وعمرو ومحسن جابر لكنى اعتذرت فى النهاية".

كما تناول الحوار كواليس أول أغنية اشتهرت بها نوال الزغبى فى مصر وهى "مين حبيبى أنا" والتي جمعتها بالنجم وائل كفورى ونجحت نجاحا كبيرا وقتها، وقالت: الأغنية كانت موجودة بالفعل لكن تغيرت كلماتها عشان تناسبنى أنا ووائل كفورى".