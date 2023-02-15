شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلسل "كشف مستعجل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد عبدالرحمن (توتا) تصوير مسلسل "كشف مستعجل" المكون من 15 حلقة والذى يجمعه بالفنان مصطفى خاطر، والمقرر عرضه حصرياً على منصة watch it فى شهر رمضان المقبل، حيث يجسد عبد الرحمن شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام" حسبما كشف فى بيان صحفى اليوم الأربعاء.

وقال محمد عبد الرحمن: "مبدأيا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها"، مضيفاً:"العمل ملىء بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات".

وأشار عبد الرحمن إلى:"ما يميز مسلسل ‏‏‏كشف مستعجل أنه يحتوي لأول مره على الجريمة في إطار كوميدي"، واصفا ‏‏‏العمل بأنه: "كوميديا من نوع خاص وجديد تماما على الدراما المصرية، كما أن كواليس التصوير مليئة بالمحبة بين كافة ‏‏أبطال العمل، الذين ‏تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات، متمنيا أن تظهر هذه الأجواء ‏‏في النتيجة النهائية ‏للمسلسل".

وكشف أن الفنانة ميمي جمال تقدم دور والدته خلال ‏‏الأحداث، كما يقدم ‏الفنان القدير أشرف عبدالغفور دور والده الذي يعاني من ‏‏زهايمر، وهو ما يضعه ‏في مواقف كوميدية كثيرة، وقال: "العلاقة بيني وبين هنادي ‏‏مهنا التي تقدم دور ‏شقيقتي علاقة غريبة جدا، أما علاقتي بإلهام وجدي التي تقدم ‏‏دور زوجتي فهي ‏أكثر غرابة".‏

تدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.

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الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، محمد عبدالرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، والبطولة النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد ‏‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، ‏‏أشرف عبدالغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري.